Названы регионы, жители которых могут быстрее всех накопить на ипотеку

Быстрее всего на первый взнос на ипотеку могут накопить жители только трех регионов страны.

Аналитики «Дом.РФ» рассказал, в каких регионах России жители могут быстрее собрать средства для внесения первого взноса на ипотеку. Так, согласно данным экспертов, минимальный срок накопления первого взноса в текущем году составил порядка 12 месяцев. За этот срок собрать необходимую сумму могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотки.

А вот максимальный срок сбора первого взноса на ипотеку превышает 3 года. Именно такой срок для накопления необходим жителям Северного Кавказа.

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то жителям столицы приходится копить на первый взнос в течение 23 месяцев, а в Петербурге средний срок для сбора необходимых средств составляет 22 месяца, пишет РБК.

Ранее стало известно, что россияне накопили рекордный объем наличных денежных средств.