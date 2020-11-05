Проект закона о неприкосновенности экс-президента внесен в Госдуму

Согласно новым правилам лишить бывшего президента неприкосновенности может только Совет Федерации.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что на рассмотрение в Государственную думу России внесен проект закона о неприкосновенности бывшего президента. По его словам, закон о неприкосновенности бывшего лидера страны действует и в настоящее время. Но в новом документе будут расширены временные рамки, в течение которых бывшего президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за те деяния, которые были совершены им во время исполнения своих обязанностей по управлению страной, пишет РИА Новости.

Также будет изменен и порядок лишения неприкосновенности. По новому закону это может сделать только Совет Федерации по инициативе Госдумы, после чего обвинения должны быть подтверждены Верховным и Конституционным судами. Причем решение Совфеда о лишении президента неприкосновенности или снятии с должности должно быть принять в течение 3 месяцев после выдвижения обвинения, иначе оно будет отклонено.

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