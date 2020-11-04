В Госдуме ответили на инициативу об ограничении переводов для пенсионеров

От введения подобной инициативы пострадают, в первую очердь, сами пенсионеры.

В Государственной думе России оценили инициативу главы общественного движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова, который предложил ввести ежедневный лимит на онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров, чтобы защитить их от мошенников. Так, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что от введения подобных ограничений пострадают не мошенники, а сами пенсионеры. Ведь в случае необходимости они не смогут совершить перевод на сумму, превышающую установленный лимит. Депутат предложила вместо введения ограничений установить более жесткое наказание для мошенников за ограбление пожилых людей, пишет RT.

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