Пенсионерам предлагают ограничить денежные переводы

Речь идет о ежедневных переводах средств онлайн.

В Банк России поступила инициатива с просьбой рассмотреть возможность ограничения переводов денежных средств онлайн с карт пенсионеров. Автором инициативы выступает глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. По его словам, необходимо ввести лимит в 10 тыс. рублей на ежедневные переводы денег с карт пенсионеров в дистанционном режиме. Так Курдесов проявил заботу о старшем поколении, ведь наибольшее количество мошеннических действий, связанных с кражей денег с банковских карт, совершается именно в отношении пенсионеров. Решение о введении ограничений не позволит злоумышленникам единовременно перевести большие суммы на свои счета, пишет РИА Новости.

Ранее президент Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков раскритиковал новую методику расчета прожиточного минимума, предложенную Правительством России.