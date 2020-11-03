Произошло сильнейшее сокращение расходов россиян с весны

Больше всего россияне сократили траты в категории "Услуги".

Россияне стали меньше тратить. Так, за последнюю неделю октября было зафиксировано сильнейшее с мая текущего года падение потребительских расходов населения нашей страны. Сокращение, по сравнению с аналогичной неделей прошлого года, составило 10,8%. Такими данные поделились специалисты Сбербанка России. При этом наибольшее падение расходов отмечается в категории "Услуги" (-32%), а вот в категориях "Медицинские товары" и "Продукты питания" наоборот наблюдается рост расходов на 34,3% и 3,1% соответственно, пишет РБК.

Ранее в Минздраве России сообщили, что россияне стали употреблять больше антибиотиков на фоне распространения коронавируса.