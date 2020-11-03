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В России число заболевших COVID-19 выросло на 18648 человек

03.11.2020 11:01
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В России число заболевших COVID-19 выросло на 18648 человек

На сегодняшний день общее число инфицированных коронавирусом составило 1673686 человек.

В оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на российской территории во вторник рассказали, что за прошедшие сутки в России обнаружили 18648 новых случаев заболевания COVID-19. Уточняется, что наибольшее число инфицированных было зафиксировано в столице РФ (5150), Санкт-Петербурге (944) и Подмосковье (567).

В штабе добавили, что всего с начала пандемии в нашей стране отмечено 1673686 случаев заболевания коронавирусом, из них 1251364 пациента выздоровели, 28828 человек скончались от COVID-19.

Напомним, что председатель правительства России Михаил Мишустин упростил правила маркировки лекарств.

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