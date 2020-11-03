Рогозин рассказал о непростых отношениях "Роскосмоса" с Минфином

Дмитрий Рогозин заявил, что Минфин недофинансирует программы "Роскосмоса".

У компании "Роскосмос" и руководства Министерства финансов России непростые отношения, рассказал генеральный директор российского космического ведомства Дмитрий Рогозин. По его словам, у госкорпорации и Минфина расходятся представления о финансировании программ "от нуля до триллиона" рублей. Также Рогозин отметил, что министерство призывает "Роскосмос" работать лучше, однако представители космического ведомства и так хорошо функционируют, пишет "ТАСС".

Ранее Рогозин отреагировал на критику лидера России Владимира Путина о том, что программы создания сверхтяжелой ракеты до сих пор не были утверждены.