Премьер упростил правила маркировки лекарств

3 ноября Михаил Мишустин подписал проставление об упрощении порядка работы с системой мониторинга движения лекарственных средств.

Пресс-служба правительства России во вторник сообщила, что премьер-министр страны Михаил Мишустин принял решение упростить правила маркировки лекарственных средств на фоне увеличившегося спроса на препараты из-за роста количества заболевших коронавирусом. Отмечается, что теперь производители лекарств должны наносить на препараты специальные коды, а медучреждения и российские аптеки могут сканировать их на кассе без подтверждения регистрации о приемке товара.

Помимо этого российское правительство до 1 июля следующего года ввело упрощенный порядок на ввоз иностранных лекарственных средств на территорию России и их оборот внутри страны. Уточняется, что импортеры могут не ждать от поставщиков подтверждения приема товара, поскольку могут оприходовать препараты самостоятельно, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская вакцина "ЭпиВакКорона" против коронавируса нового типа будет доступна для граждан РФ в 2021 году.