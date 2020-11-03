Граждан РФ предупредили о риске заражения COVID-19 в лифте

Здоровый человек может заразиться коронавирусом, даже если будет находиться в лифте один.

Во вторник, 3 ноября, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что здоровые люди могут заразиться новой коронавирусной инфекцией в кабине лифта. Он пояснил, что если ранее в этом помещении проехал инфицированный и покашлял, то частицы, содержащие COVID-19, некоторое время будут находиться в воздухе, так как кабина лифта довольно маленькая и плохо проветривается. Лебедев добавил, что именно поэтому здоровый человек может заразиться коронавирусом, даже если будет находиться в лифте один, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что гражданам России могут возместить расходы по тестированию на инфекцию COVID-19.