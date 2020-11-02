Россиянам могут начать возмещать расходы по тестированию на COVID-19

Граждане вынуждены обращаться в частные клиники, чтобы успеть выполнить предписание Роспотребнадзора о прохождении тестирования на наличие коронавируса.

Председателю межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрию Медведеву и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой предложили рассмотреть возможность возмещать россиянам расходы по тестированию на коронавирус, которые граждане вынуждены делать в частных клиниках. С такой инициативой выступили представители Союза потребителей России (СПРФ) и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП). Представители подчеркнули, что выполнить требования Роспотребнадзора о необходимости пройти тесты на COVID-19 в течение трех дней невозможно, так как в поликлиниках существуют огромные очереди. Поэтому, граждане вынуждены обращаться в частные клиники, но расходы могут быть непосильны для некоторых семей, пишут Известия.

Напоминаем, что ранее Попова заявила о том, что почти 90% инфицированных коронавирусом прибыли из Турции.