В Кремле отреагировали на падение курса рубля

Властям страны удается поддерживать макростабильность в России.

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российским властям удается минимизировать последствия изменения курса национальной валюты, а также поддерживать макроэкономическую стабильность в стране. По его словам, в настоящее время все мировые валюты находятся не в самом лучшем положении из-за колебания цен на нефть и нефтепродукты и кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Кроме того Песков добавил, что Россия постепенно сокращает зависимость страны от импортных товаров для того, чтобы цены не зависели от курса валют, поскольку подавляющее количество россиян получают заработные платы в рублях, пишет ТАСС.

Напомним, что на Мосбирже курс доллара подорожал до 80,73 рубля, а евро – до 94,02 рубля.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что по всей России началась четырехдневная рабочая неделя.