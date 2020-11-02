Попова: почти 90% инфицированных COVID-19 прилетели из Турции

Необходимо срочно принять меры для предотвращения распространения инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что начиная с 1 августа, когда было принято решение об открытии границы с Турцией, в этой стране побывали порядка 1,5 млн человек. Причем данные мониторинга показали, что за указанный период более 90% инфицированных коронавирусом это те граждане, которые вернулись из поездки в Турцию. Также Попова отметила, что совершенно необходимо принять определенные меры, которые помогут предотвратить завоз инфекции из-за рубежа, пишет РБК.

Напоминаем, что общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 1655038 человек, выздоровело 1236033, скончалось 28473.