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Попова: почти 90% инфицированных COVID-19 прилетели из Турции

02.11.2020 15:52
Комментарии: 1
Попова: почти 90% инфицированных COVID-19 прилетели из Турции

Необходимо срочно принять меры для предотвращения распространения инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что начиная с 1 августа, когда было принято решение об открытии границы с Турцией, в этой стране побывали порядка 1,5 млн человек. Причем данные мониторинга показали, что за указанный период более 90% инфицированных коронавирусом это те граждане, которые вернулись из поездки в Турцию. Также Попова отметила, что совершенно необходимо принять определенные меры, которые помогут предотвратить завоз инфекции из-за рубежа, пишет РБК.

Напоминаем, что общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 1655038 человек, выздоровело 1236033, скончалось 28473.

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Антитела к коронавирусной инфекции могут сохраняться до 5 месяцев
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16:03 1 0
Я тут подумал:

или те что прошли через московский аэропорт?

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