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В Петербурге прошла церемония в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем

31.10.2020 14:22
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В Петербурге прошла церемония в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем

Авиакатастрофа произошла 31 октября 2015 года.

В Санкт-Петербурге почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем в Египте. Церемония состоялась на Серафимовском кладбище. Родственники погибших и жители принесли цветы и венки к памятнику "Сложенные крылья", а затем посетили "Сад памяти" на Румболовой горе в Ленинградской области, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что авиакатастрофа над Синаем произошла 31 октября 2015 года. Пассажирский самолет компании "Когалымавиа" Airbus A321 совершал перелет из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту лайнера находились 224 человека, включая и членов экипажа, все они погибли. Данная авиакатастрофа признана самой масштабной в истории российской и советской авиации и была квалифицирована как террористический акт. После трагедии Россия закрыла авиасообщение с Египтом.

Ранее представитель Европейской комиссии заявил, что ЕС не будет использовать российские вакцины от коронавируса.

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