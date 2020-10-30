ЕС не будет использовать российские вакцины от коронавируса

Контракты на поставку вакцин заключаются только с теми странами, которые планируют производить препараты на территории ЕС.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что вакцины от коронавируса, произведенные в России и Китае, никогда не войдут в стратегию Европейского союза. Мамер подчеркнул, что с данными странами даже не ведутся переговоры о поставках препаратов. Тем не менее уже заключены миллиардные контракты на поставки в ЕС вакцин от COVID-19 с компаниями, которые будут производить препараты на территории союза, такими, как AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson. Также обсуждаются контракты с CureVac, Moderna и консорциумом BioNTech - Pfizer. При этом, ни одна из вышеперечисленных компаний не завершила создание препарата, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Капитал страны, уже через месяц в Москве начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса.