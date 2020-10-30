Роскомнадзор: публикации материалов, оскорбляющих верующих, недопустимы

Подобные публикации будут немедленно пресекаться.

На официальном сайте Роскомнадзора появилось сообщение, согласно которому все публикации, которые тем или иным образом оскорбляют религиозные чувства верующих, включая и графические изображения, будут немедленно пресекаться ведомством. В Роскомнадзоре напомнили, что любые материалы, оскорбляющие представителей разных религиозных конфессий являются нарушением законов "О средствах массовой информации" и "О противодействии экстремистской деятельности", так как разжигают межконфессиональный конфликт. В ведомстве отметили, что будут серьезно ограничивать доступ к ресурсам, публикующим подобные материалы, пишет ТАСС.

Ранее в Кремле назвали условия, при которых Россия может ввести миротворцев в Нагорный Карабах.