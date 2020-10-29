Путин: России удастся сохранить стабильность рубля

Национальная валюта сохранит стабильность несмотря на колебания курса доллара на мировых рынках.

Глава России Владимир Путин выразил уверенность, что России удастся сохранить стабильность национальной валюты. Такое заявление президент сделал во время форума "Россия зовет!". По его словам, рубль сохранит стабильность даже несмотря на колебания курса доллара, которые происходят на фоне президентских выборов в Соединенных Штатах. Президент подчеркнул, что Банк России и Правительство делают все возможное для того, чтобы курс национальной валюты оставался стабильным. При этом российский лидер считает, что важен не столько курс рубля, как его "предсказуемая стабильность", пишет РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в стране не будет введен общенациональный карантин из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.