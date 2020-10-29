Путин: в России не будет введен общенациональный карантин

Власти страны более четко понимают, как необходимо действовать в сложившейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Выступая на форуме "Россия зовет!" президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране, власти не планируют вводить общенациональный карантин. По словам российского лидера, в настоящее время Россия лучше подготовлена к работе и жизни в условиях коронавируса, чем это было весной текущего года. Президент отметил наличие определенных проблем, но подчеркнул, что сейчас власти более четко понимают, как нужно действовать в сложившейся ситуации, пишет ТАСС.

Ранее власти столицы оценили возможность введения повторного пропускного режима в Москве.