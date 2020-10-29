Банк России планирует создать новые инвестиционные счета для населения

Потребности граждан в долгосрочном инвестировании можно удовлетворить с помощью создания новых инвестиционных счетов.

Согласно новому докладу Банка России о развитии индивидуального инвестирования, создание новых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) сможет удовлетворить потребности граждан России в долгосрочном инвестировании. Специалисты регулятора считают, что новые ИИС должны быть рассчитаны на инвестиции от 10 лет. Это поможет трансформировать сбережения россиян в долгосрочные инвестиции, которые будут также и устойчивыми, пишет РБК.

Ранее Госдума предложила ЦБ отменить комиссии за банковские переводы между физическими лицами в период действия режима ограничений из-за коронавируса.