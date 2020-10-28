Европейская комиссия призывает ограничить въезд в Евросоюз

Необходимо сохранить имеющиеся ограничения на въезд в страны ЕС граждан из третьих стран.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что необходимо продолжать ограничения въезда в страны Европейского союза граждан из третьих стран. По ее словам, в настоящее время это является крайней необходимостью. Тем не менее политик призвала Евросоюз оказывать всевозможную поддержку процессу воссоединения семей, которые были разлучены из-за пандемии коронавируса и закрытия границ, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что во Франции и Германии вводят карантин.