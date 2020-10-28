В России число заболевших COVID-19 увеличилось на 16202 человека

С начала пандемии коронавируса в РФ общее количество инфицированных достигло 1563976 человек.

За прошедшие сутки российские медики зарегистрировали 16202 человека с положительными тестами на COVID-19, рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на российской территории. Отмечается, что наибольшее число инфицированных COVID-19 было обнаружено в Москве (3670), далее идет Санкт-Петербург (727), а на третьем месте находится Подмосковье (505).

Всего в России с начала пандемии отмечено 1563976 случаев заражения коронавирусом, 1171301 человек выздоровел, 26935 пациентов стали жертвами COVID-19.

Ранее стало известно, что британские ученые сомневаются в эффективности первых вакцин против коронавируса.