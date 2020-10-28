Карантин вводят во Франции и Германии. Россия отделалась масками 231 0 Политика

Страны Евросоюза не избежали второй волны коронавируса и начинают вводить карантинные ограничения. О самоизоляции на месяц президент Франции Эммануэль Макрон собирается сообщить в среду, 28 октября. Двухнедельный вариант облегченного карантина рассматривает и канцлер Германии Ангела Меркель. В Италии новые ограничения уже вызвали массовые протесты в Риме, где полиция столкнулась с протестующими горожанами и применила слезоточивый газ.