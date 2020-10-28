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Карантин вводят во Франции и Германии. Россия отделалась масками
28 Октября 2020 231 0 Политика
Страны Евросоюза не избежали второй волны коронавируса и начинают вводить карантинные ограничения. О самоизоляции на месяц президент Франции Эммануэль Макрон собирается сообщить в среду, 28 октября. Двухнедельный вариант облегченного карантина рассматривает и канцлер Германии Ангела Меркель. В Италии новые ограничения уже вызвали массовые протесты в Риме, где полиция столкнулась с протестующими горожанами и применила слезоточивый газ.
Новому карантину сознательные европейцы не рады
- Три крупнейших экономики Евросоюза вводят у себя повторный локдаун. В Италии карантинные меры приняты с понедельника. Они предполагают более жесткую версию московских ограничений: бары и рестораны работают до 18.00, после – с 23.00 или с полуночи, в зависимости от региона, начинает действовать комендантский час. Также закрываются кинотеатры, театры, бассейны и фитнес-залы. Этих мер оказалось достаточно, чтобы вызвать массовые протесты в Риме, где полиции пришлось подавлять протестующих граждан с помощью слезоточивого газа и водометов.
- Во Франции подобные противостояния, видимо, только предстоят. Президент республики Эммануэль Макрон собирается объявить о введении режима самоизоляции на месяц в среду, 28 октября. Он сделает это в обращении к нации, а сам локдаун начнет действовать в четверг. Однако он будет немного мягче того, что был в марте – тогда во Франции был запрет на передвижение граждан.
- Не сможет обойтись без очередного карантина и Германия. Но страна пойдет по самому мягкому из возможных сценариев. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассматривает двухнедельный карантин. Он будет включать в себя закрытие баров и ресторанов, запрет на массовые мероприятия и частичные ограничения для магазинов. Меркель примет решение после обсуждения ситуации с лидерами федеральных земель в среду. В некоторых из них, например в Баварии, отдельные районы уже ушли на карантин – в них не работают школы, детские сады и запрещены массовые мероприятия.
- Вторая волна коронавируса нарастает по всему миру. Согласно данным ВОЗ, за неделю было выявлено 2,884 млн новых случаев заражения, умерли 39712 человек. В общей сложности число заражений увеличилось на 16%, а смертность на 8% всего за одну неделю. Половина всех заражений пришлась на Европу, а треть – на Северную и Южную Америки.
- В России тоже ужесточили карантинные меры. Они касаются обязательного ношения масок на всей территории России в общественных местах, на транспорте, в лифтах и на парковках. Также запрещаются все зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00. В Роспотребнадзоре прогнозируют третью волну коронавируса в феврале-марте 2021 года. Только к лету 2021 года Россия выйдет на показатели в 4 тыс. заболеваний в день.
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