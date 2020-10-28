Прогноз Росстата по спаду ВВП России будет ухудшен

Оценка падения ВВП России от Росстата представляет собой "статистический феномен".

Специалисты Счетной палаты России считают, что оценки Росстата по спаду ВВП России не соответствуют действительности и будут пересмотрены в сторону ухудшения, так как ведомство не учитывает в своих прогнозах всю необходимую информацию. Так, по данным Росстата спад экономики страны во втором квартале составил 8%, а по данным Минэкономразвития, спад по итогам года составит порядка 3,9%. Тем не менее в Счетной палате назвали подобные оценки "статистическим феноменом" подчеркнув, что падение ВВП России будет более глубоким. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует годовой спад экономики России в районе 4,2-4,8%, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Кремль отказался оказывать поддержку населению и бизнесу в период второй волны коронавируса.