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Потребности нет. Кремль отказался поддерживать граждан и бизнес
28 Октября 2020 179 0 Экономика
В Кремле не видят потребности в поддержке граждан и бизнеса в период второй волны коронавируса. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, все «экономические операторы» и «управляющие компании» работают. А пока они «функционируют» нет потребности «палить резервы». При этом все ранее введенные меры поддержки заканчиваются, и каждое пятое предприятие в России не сможет погасить свои обязательства уже в самое ближайшее время.
Нет такой потребности у Кремля – помогать
- Пресс-секретарь Путина четко дал понять: в планы Кремля не входит помощь россиянам и бизнесу. Если первые не просят открыто о помощи (петиции о выплатах на детей по 10 тыс. руб. остались в августе, когда власти оставили всех с носом), то вторые через отраслевые организации предупреждают – погасить отложенные обязательства по налогам смогут не все.
- Из 117 тыс. предпринимателей, которым вскоре придется заплатить налоги, каждый пятый не сможет этого сделать, предупреждает Центр стратегических разработок. «Опора России», «Деловая Россия» и Российский союз промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленная палата, Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация обратились к властям с просьбой продлить налоговые послабления. Ответ был предсказуемым – отказ.
- В Кремле пояснили: на текущий момент «нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики». В администрации президента убеждены, что экономика работает, а принятые ранее меры позволили «обеспечить бесперебойность» ее работы. При этом в Кремле понятия не имеют, есть ли у экономики запас прочности, если произойдет новый локдаун.
- Как утверждает министр финансов Антон Силуанов, меры поддержки экономики в 2020-2021 году составят 9% ВВП. До этого он называл эту цифру в качестве мер поддержки только во втором квартале 2020 года. Реальная же поддержка, по оценкам экспертов, не превысила 3% с марта по октябрь. То есть государство почти не потратило ничего сверх запланированного. При этом только от повышения НДС до 20% в 2019 году у него оставалось 2 трлн руб.
- По словам Силуанова, 4,5% ВВП правительство потратит на общенациональный план по ликвидации последствий коронавирусной инфекции и поддержку тех, кто нуждается. Что это за план – мало кто понимает, как и то, когда эти деньги будут потрачены. Аналитики обращают внимание на то, что увеличение расходов бюджета к концу сентября составляло всего 1,818 трлн руб., или 1,6% ВВП. Это и есть реальная поддержка экономики и граждан в кризис, который по масштабам превосходит все кризисы, начиная с 1990-х годов.
- До конца года Минфин планирует увеличить расходы в общей сложности на 3,2 трлн руб., или на 2,9% ВВП. А в 2021 году вообще предполагается сокращение расходов на 5%. Поэтому слова Силуанова звучат крайне удивительно – государство не только не потратит те суммы, которые он называет, но и сэкономит на прочих расходах в следующем году.
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