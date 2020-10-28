Потребности нет. Кремль отказался поддерживать граждан и бизнес 179 0 Экономика

В Кремле не видят потребности в поддержке граждан и бизнеса в период второй волны коронавируса. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, все «экономические операторы» и «управляющие компании» работают. А пока они «функционируют» нет потребности «палить резервы». При этом все ранее введенные меры поддержки заканчиваются, и каждое пятое предприятие в России не сможет погасить свои обязательства уже в самое ближайшее время.