Правительство изучает вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам

Как только члены кабмина предложат вариант, его будут обсуждать законодатели.

Заместитель главы социального комитета Совета Федерации РФ Елена Бибикова в среду во время вебинара "Единой России" заявила, что сейчас правительство страны изучает вопрос по индексации пенсионных выплат трудоустроенным пенсионерам. По словам сенатора, как только члены кабмина предложат вариант, его будут обсуждать законодатели, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Министерство финансов России выступило против индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам.