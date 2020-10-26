В Белоруссии началась всеобщая забастовка
Ранее о начале всеобщей забастовки объявила оппозиционный лидер Белоруссии Светлана Тихановская.
Работники крупнейших белорусских заводов вышли на всеобщую забастовку. Как пишет Коммерсант, ссылаясь на информацию TUT.by, ко всеобщей забастовке присоединились работники завода по производству холодильников "Атлант", Минских тракторного, автомобильного и электротехнического заводов, "Белкоммунмаша" и "Гродно Азота". Протестующих поддерживают студенты МГЛУ, Академии управления и БНТУ.
Напоминаем, что ранее о всеобщей забастовке объявила белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская после того, как власти Белоруссии отказались выполнять выдвинутый им "народный ультиматум".
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Пусть едут на экскурсию на Украину и посмотрят до чего там довели страну. До полного счастья пусть поскачут...
Хорошо в России - заводы развалили и бастовать негде...
Думаю, что Александру Григорьевичу не усидеть в своём кресле. Никто не верит его обещаниям конституционной реформы через два года. Есть над чем задуматься господину Путину. Он ведь тоже не стесняется приписывать себе голоса избирателей.
Они что думают, что мы оплатим их прогулы?Лишить кредитов и пусть хоть друг друга "зацелуют".
В который раз?