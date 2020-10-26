В Белоруссии началась всеобщая забастовка

Ранее о начале всеобщей забастовки объявила оппозиционный лидер Белоруссии Светлана Тихановская.

Работники крупнейших белорусских заводов вышли на всеобщую забастовку. Как пишет Коммерсант, ссылаясь на информацию TUT.by, ко всеобщей забастовке присоединились работники завода по производству холодильников "Атлант", Минских тракторного, автомобильного и электротехнического заводов, "Белкоммунмаша" и "Гродно Азота". Протестующих поддерживают студенты МГЛУ, Академии управления и БНТУ.

Напоминаем, что ранее о всеобщей забастовке объявила белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская после того, как власти Белоруссии отказались выполнять выдвинутый им "народный ультиматум".