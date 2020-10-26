Премьер Японии хочет поставить точку в Курильском вопросе

Японская сторона претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Японский премьер-министр Ёсихидэ Суга в понедельник, выступая с программной речью в парламенте, рассказал, что собирается поставить окончательную точку в территориальном вопросе с российской стороной. Он отметил, что планирует результативно завершить переговоры о принадлежности Курильских островов благодаря проведению "откровенного диалога" с высшими руководителями Японии и России. Также Ёсихидэ Суга добавил, что будет стремиться развивать всесторонние отношения с Москвой, в том числе и подписание мирного договора, пишет ТАСС.

Ранее гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев выразил надежду, что перевозчик сможет возобновить полеты в страны Европы к концу зимы или к началу весны.