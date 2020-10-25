Глава "Аэрофлота" спрогнозировал срок возобновления полетов в Европу

Повторное введение карантина на территории страны сильно ударит по российской экономике.

Глава компании "Аэрофлот" Виталий Савельев в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения" на ТК "Россия 1" выразил надежду, что к концу зимы или к началу весны авиаперевозчик сможет увеличить число международных рейсов, а также появится возможность возобновить полеты в страны Европы. Также Савельев добавил, что повторное введение карантина на территории России сильно ударит по экономике страны, поэтому власти не решаются ужесточать режим ограничительных мер из-за резкого увеличения количества заболевших коронавирусом, пишет ТАСС.

Напоминаем, что ранее ЕС внес изменения в список третьих стран для открытия внешних границ европейского сообщества.