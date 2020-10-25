В ГД ответили на требования Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Михаил Шеремет сказал, что это Украина должна возместить крымчанам материальный и моральный ущерб за разрушение полуострова.

Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет заявил, что украинской стороне пора перестать предпринимать попытки наживаться на Крымском полуострове. Он пояснил, что время, когда эта территория была частью Украины, давно прошло и уже не вернется, пишет РИА Новости.

Ранее руководитель украинской партии "Голос" Кира Рудик рассказала, что в Верховной раде занимаются подготовкой проекта закона, который в будущем позволит Киеву подсчитать размер компенсации и взыскать с России деньги за оккупацию Крымского полуострова.