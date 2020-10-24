Эксперт спрогнозировал стабилизацию обстановки по коронавирусу

На территории России можно ожидать улучшения ситуации с коронавирусом не раньше, чем через месяц.

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков дал свой прогноз по стабилизации ситуации с коронавирусом на территории России. По его словам, в столице ситуация улучшится примерно через две недели, а вот на остальной территории нашей страны стабилизации обстановки с распространение вируса можно ожидать не раньше, чем через месяц. При этом эксперт отметил, что наиболее важным является показатель готовности системы здравоохранения к приему большого количества пациентов. Также необходимо обращать внимание не на прирост инфицированных, а на количество госпитализированных с коронавирусом, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России не осталось ни одного региона со стабильной ситуацией по распространению COVID-19.