За минувшие сутки в России выявлено более 16 тыс. инфицированных COVID-19

Общее число инфицированных коронавирусом достигло 1497167 человек.

За прошедшие сутки российские врачи обнаружили на территории России 16521 инфицированного коронавирусом. Наибольшее количество зараженных отмечено в столице России, также высокие результаты по заражению COVID-19 показывают Санкт-Петербург и Подмосковье. Так, в Москве выявлено 4453 новых случая инфицирования коронавирусом, в Санкт-Петербурге количество инфицированных за сутки составило 713 человек, а в Московской области выявлено 480 новых случаев инфицирования.

При этом общее число зараженных коронавирусом в России достигло 1497167 человек, выздоровело 1130818, скончался 25821.

Ранее эксперты сообщили, что на территории России не осталось ни одного региона со стабильной обстановкой по коронавирусу.