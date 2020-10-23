Голикова: диабетики в 10 раз чаще болеют коронавирусом

У больных диабетом к коронавирусу более часто присоединяются пневмония и бактериальная инфекция.

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала заболевания, при наличии которых люди более часто заражаются коронавирусом. Так, лидером среди заболеваний провоцирующих заражение и более тяжелое течение коронавируса является диабет. По ее словам, диабетики в 10 раз чаще заражаются COVID-19, при этом у данной группы людей чаще развивается пневмония и присоединяется бактериальная инфекция во время болезни. Также в группу риска входят пожилые люди, те, кто имеет проблемы с ожирением и сердечно-сосудистой системой и пациенты с онкологией, пишет РИА Новости.

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