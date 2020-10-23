Путин: экономика России восстанавливается по ряду позиций

В стране постепенно восстанавливается потребительский спрос.

Во время совещания по экономическим вопросам с правительством, президент России Владимир Путин заявил о восстановлении экономики страны по некоторым позициям. По словам главы государства, сохраняется ценовая стабильность, а инфляция по состоянию на октябрь составляет порядка 3,9% в годовом выражении. Также постепенно восстанавливается и потребительский спрос, хотя президент отметил и существующие проблемы и трудности, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.