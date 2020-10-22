Захарова: вторая волна коронавируса сильнее и опаснее первой

Взрывной рост количества инфицированных коронавирусом происходит повсеместно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вторую волну коронавируса в мире. По ее словам, вторая волна вируса может быть еще сильнее и опаснее, чем была первая. Захарова отметила серьезный, взрывной рост количества инфицированных практически во всех странах, передает слова политика РИА Новости.

Напоминаем, что за минувшие сутки на территории России медики выявили 15971 зараженного, а общее количество инфицированных коронавирусом в нашей стране достигло 1463306 человек.