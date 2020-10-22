Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил 15971 человек

В России общее количество зараженных коронавирусной инфекцией составило 1463306 человек.

В оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в четверг сообщили, что за прошедшие 24 часа российские медики зафиксировали 15971 новый случай инфицирования коронавирусом. Наибольший суточный прирост заболевших выявлен в Москве (4413), на втором месте расположился Санкт-Петербург (697), а на третьем – Подмосковье (462).

Всего на российской территории отмечено 1463306 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 1107988 человек, скончалось 25242 пациента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мировая экономика еще может столкнуться с серьезными проблемами из-за пандемии коронавируса нового типа.