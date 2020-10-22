Евросоюз изменил список третьих стран для открытия внешних границ

22.10.2020 13:02 Комментарии

Ранее агентство AFP, ссылаясь на собственные источники, рассказало, что ЕС, скорее всего, исключил из списка Грузию, Тунис и Канаду, а также добавил в него Сингапур.

В среду, 21 октября, государства-участники Евросоюза в Брюсселе на встрече комитета постпредов (COREPER) обновили список третьих стран, с которыми ЕС может возобновить международное авиасообщение. Об этом изданию РИА Новости сообщил источник в европейском сообществе. Однако собеседник агентства не стал раскрывать содержание измененного списка до его официальной публикации в журнале Европейского Союза. Ранее "Капитал страны" писал, что страны европейского сообщества ужесточают режим ограничительных мер из-за второй волны пандемии COVID-19.