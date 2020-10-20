Гинцбург: у этих групп людей плохо вырабатываются антитела к COVID-19

Наиболее плохой иммунный ответ на вакцинацию показывают пожилые и пьющие люди, а также те, кто находится в постоянном стрессе и принимает противовоспалительные препараты.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, как разные группы людей реагируют на прививку от коронавируса. Так, согласно проведенным исследованием наиболее слабая выработка антител к коронавирусу наблюдается у пожилых людей, возраст который приближается к 80 годам, у людей злоупотребляющих спиртными напитками, у тех, кто находится в постоянной стрессовой ситуации, и у людей, которые вынуждены принимать противовоспалительные препараты. При этом Гинцбург отметил, что данные группы пациентов "плохо" реагируют не только на вакцину от COVID-19, но и на все другие вакцины, пишет Интерфакс.

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