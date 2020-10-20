В России не будут вводить очередной режим нерабочих недель

Владимир Путин не собирается выступать с отдельным обращением к гражданам страны из-за коронавируса.

Власти России не планируют вводить очередной режим нерабочих недель в связи с осложнениями эпидемиологической ситуации в стране, как это было в весенний период. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на двух федеральных чиновников.

По словам собеседников газеты, российский глава Владимир Путин учитывает мнение компетентных специалистов, которые считают, что на территории России нет необходимости вводить повторный локдаун. Кроме того они отметили, что президент не собирается выступать с отдельным обращением к народу из-за коронавируса, так как Владимир Путин и так постоянно обсуждает сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране на различных совещаниях.

Также источники РБК добавили, что российские регионы по-прежнему самостоятельно принимают решения о введении тех или иных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией, однако ни в одном субъекте РФ ситуация по COVID-19 не требует введения карантина.

Ранее "Капитал страны" писал, что власти столицы будут отслеживать перемещение москвичей с помощью смартфонов.