За московскими пассажирами будут следить через смартфоны

В будущем в Москве будет создана карта пассажиропотока.

Столичные власти собираются отслеживать перемещение москвичей через их смартфоны. В Московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что мониторинг за россиянами нужен для улучшения работы общественного транспорта, поскольку власти города с помощью мобильных устройств смогут получать подробную информацию о пассажиропотоке в Москве. Итоги торгов на закупку необходимого оборудования опубликованы на портале госзакупок.

Отмечается, что на остановках общественного транспорта в течение 6 месяцев планируется разместить 220 комплексов для сбора МАС-адресов пользовательских устройств. На эти цели власти Москвы потратят порядка 155 млн рублей. Кроме того в ЦОДД подчеркнули, что все данные россиян будут обезличены, а подобные системы уже используются в других странах, например, в Германии, Англии и Сингапуре, пишет "Коммерсант".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в России правила покупки полиса ОСАГО были изменены.