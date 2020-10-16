В России впервые выявили свыше 15 тыс. зараженных COVID-19

На 16 октября 2020 года общее количество заболевших коронавирусом в нашей стране достигло 1369313 человек.

В оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 на территории России рассказали, что за прошедшие 24 часа медики страны обнаружили 15150 новых случаев инфицирования коронавирусом. Традиционно лидерами-регионами по количеству выявленных зараженных стали Москва (5049), Санкт-Петербург (647) и Московская область (448).

Таким образом, на 16 октября 2020 года общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 1369313 человек, из них 1056582 человека вылечились от коронавируса, 23723 человека стали жертвами инфекции.

Ранее врач-биофизик Нелли Соседова рассказала о способах выявления бессимптомного течения COVID-19.