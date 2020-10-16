Россияне будут отдыхать 31 декабря 2021 года

Новогодние выходные продлятся 10 дней, а именно с 1 по 10 января.

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выходные 2 и 3 января были перенесены на 5 ноября и 31 декабря. Таким образом, в следующем году россияне будут отдыхать 31 декабря. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства.

Уточняется, что в 2021 году граждан страны ожидает семь праздничных периодов: 10 выходных в январе (с 1 по 10), 3 дня в феврале (с 21 по 23), 3 дня в марте (с 6 по 8), по 3 дня в мае (с 1 по 3 и с 8 по 10), 3 дня в июне (с 12 по 14) и 4 дня в ноябре (с 4 по 7).

Ранее "Капитал страны" писал, что граждане России определили идеальную продолжительность выходных дней на Новый год.