Назван способ выявить бессимптомное течение COVID-19

Быстрый тест на антитела к COVID-19 может показать, болеет ли сейчас человек коронавирусом или нет.

Врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова рассказала, что на инфицирование коронавирусом нового типа могут указывать такие симптомы, как потеря обоняния и вкуса. По ее словам, эти симптомы зачастую наблюдаются при заболевании COVID-19, но при этом отсутствует прочая симптоматика, характерная для вирусных инфекций дыхательных путей.

Также Соседова отметила, что в некоторых случаях воспаление легких при коронавирусе может сопровождаться лишь непродолжительным повышением температуры, без кашля и насморка. Специалист добавила, что бывают случаи, когда человек переносит пневмонию даже без повышения температуры, а значит, поражение легких сможет выявить только компьютерная томография (КТ).

Кроме того врач рассказала, что быстрый тест на антитела к COVID-19 может показать, болеет ли сейчас человек коронавирусом или нет, пишет Sputnik.

Ранее глава России Владимир Путин сообщил, что в нашей стране была зарегистрирована вторая вакцина для профилактики COVID-19.