Названы сроки поставки вакцины россиянам
Массовая вакцинация может начаться уже в конце ноября текущего года.
Министр здравоохранения Михаила Мурашко рассказал, когда россияне смогут получить доступ к вакцине от коронавируса. По его словам, массовая вакцинация населения начнется уже в конце ноября. При этом министр отметил, что вакцинация сразу будет доступна не всем. В соответствии с медицинскими показателями будет определен круг лиц, которые смогут воспользоваться одной или другой вакциной, пишет ТАСС.
Как ранее сообщал Капитал страны, президент России Владимир Путин представил россиянам вторую вакцину от коронавируса.
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