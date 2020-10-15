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Названы сроки поставки вакцины россиянам

15.10.2020 14:44
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Названы сроки поставки вакцины россиянам

Массовая вакцинация может начаться уже в конце ноября текущего года.

Министр здравоохранения Михаила Мурашко рассказал, когда россияне смогут получить доступ к вакцине от коронавируса. По его словам, массовая вакцинация населения начнется уже в конце ноября. При этом министр отметил, что вакцинация сразу будет доступна не всем. В соответствии с медицинскими показателями будет определен круг лиц, которые смогут воспользоваться одной или другой вакциной, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Капитал страны, президент России Владимир Путин представил россиянам вторую вакцину от коронавируса.

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В РФ зарегистрировали вторую вакцину против COVID-19
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