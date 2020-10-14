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Путин представил вторую вакцину от коронавируса. Третья на подходе

14 Октября 2020 193 0 Политика
Путин представил вторую вакцину от коронавируса. Третья на подходе

Президент России Владимир Путин снова принес хорошие новости – после «премьеры» первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» он рассказал о регистрации второй вакцины от новосибирского центра «Вектор» с менее идеологизированным названием – «ЭпиВакКорона». В скором времени президент пообещал и третью вакцину. Однако общее их производство до конца года не превысит 2,3 млн доз.

Россиян засыплют вакцинами

  • Россияне самые счастливые люди на земле – в то время как в других странах не зарегистрирована еще ни одна вакциона от коронавируса, в России их уже две: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Обе гражданам представил лично президент. По его словам, вторую вакцину зарегистрировали в стране сегодня, 14 октября, а «Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной еще в августе. Объединяет их то, что обе не прошли третий – и самый важный – этап испытаний.
  • По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, новая российская вакцина, в отличие от «Спутник V», не является произведенной на основе аденовируса, она относится к числу пентидных вакцин и состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пентидов. Эти белки позволяют иммунной системе обучаться распознанию и нейтрализации вируса. Первые 60 тыс. доз новой вакцины будут выпущены уже в ближайшее время. Предполагается, что в третьей фазе испытаний вакцины от «Вектора» примут участие 40 тыс. добровольцев. Пока же она опробовано всего на сотне человек.
  • Тем не менее массовая вакцинация пока откладывается. Только в ноябре, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, Россия сможет произвести 800 тыс. доз. В декабре объем выпуска составит 1,5 млн, а в январе уже 3-3,5 млн. К весне 2021 года Россия будет производить 15 млн доз в месяц.
  • Сначала правительство собирается «насытить внутренний рынок», а уже потом начать экспорт вакцины. Однако Российский фонд прямых инвестиций уже заключил соглашения о поставках вакцины с 50 странами Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ. Так, например, Мексика получит 32 млн доз, Бразилия – 50 млн, Индия – 100 млн, Узбекистан – 35 млн, Непал – 25 млн. Поэтому вполне вероятно, что поток вакцин будет разделен между внутренним и внешним рынками.
  • Сами же россияне массово отказываются от вакцинации. Согласно опросу общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, 73% россиян не собираются вакцинироваться, 23% согласны привиться, а 4% уже переболели и не нуждаются в прививках. При этом Россия 14 октября побила новый рекорд по количеству заболевших – 14231 новых случая. Вторая волна коронавируса вынуждает власти обсуждать повторный карантин, который в частичном виде может быть введен уже на следующей неделе.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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