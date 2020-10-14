Капитал страны
ENGLISH
14 ОКТ, 16:53 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Путин представил вторую вакцину от коронавируса. Третья на подходе
14 Октября 2020 193 0 Политика
Президент России Владимир Путин снова принес хорошие новости – после «премьеры» первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» он рассказал о регистрации второй вакцины от новосибирского центра «Вектор» с менее идеологизированным названием – «ЭпиВакКорона». В скором времени президент пообещал и третью вакцину. Однако общее их производство до конца года не превысит 2,3 млн доз.
Россиян засыплют вакцинами
- Россияне самые счастливые люди на земле – в то время как в других странах не зарегистрирована еще ни одна вакциона от коронавируса, в России их уже две: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Обе гражданам представил лично президент. По его словам, вторую вакцину зарегистрировали в стране сегодня, 14 октября, а «Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной еще в августе. Объединяет их то, что обе не прошли третий – и самый важный – этап испытаний.
- По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, новая российская вакцина, в отличие от «Спутник V», не является произведенной на основе аденовируса, она относится к числу пентидных вакцин и состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пентидов. Эти белки позволяют иммунной системе обучаться распознанию и нейтрализации вируса. Первые 60 тыс. доз новой вакцины будут выпущены уже в ближайшее время. Предполагается, что в третьей фазе испытаний вакцины от «Вектора» примут участие 40 тыс. добровольцев. Пока же она опробовано всего на сотне человек.
- Тем не менее массовая вакцинация пока откладывается. Только в ноябре, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, Россия сможет произвести 800 тыс. доз. В декабре объем выпуска составит 1,5 млн, а в январе уже 3-3,5 млн. К весне 2021 года Россия будет производить 15 млн доз в месяц.
- Сначала правительство собирается «насытить внутренний рынок», а уже потом начать экспорт вакцины. Однако Российский фонд прямых инвестиций уже заключил соглашения о поставках вакцины с 50 странами Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ. Так, например, Мексика получит 32 млн доз, Бразилия – 50 млн, Индия – 100 млн, Узбекистан – 35 млн, Непал – 25 млн. Поэтому вполне вероятно, что поток вакцин будет разделен между внутренним и внешним рынками.
- Сами же россияне массово отказываются от вакцинации. Согласно опросу общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, 73% россиян не собираются вакцинироваться, 23% согласны привиться, а 4% уже переболели и не нуждаются в прививках. При этом Россия 14 октября побила новый рекорд по количеству заболевших – 14231 новых случая. Вторая волна коронавируса вынуждает власти обсуждать повторный карантин, который в частичном виде может быть введен уже на следующей неделе.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
13 ОКТ, 17:45 Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане
13 ОКТ, 17:05 Открытие четырех мостов на федеральной трассе «Вилюй» положительно скажется на экономике Якутии
12 ОКТ, 18:44 Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря
12 ОКТ, 12:38 Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино
12 ОКТ, 12:09 В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса
09 ОКТ, 17:32 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали земные недра и создавали космическое производство?
Написать комментарий