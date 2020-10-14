Путин представил вторую вакцину от коронавируса. Третья на подходе 193 0 Политика

Президент России Владимир Путин снова принес хорошие новости – после «премьеры» первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» он рассказал о регистрации второй вакцины от новосибирского центра «Вектор» с менее идеологизированным названием – «ЭпиВакКорона». В скором времени президент пообещал и третью вакцину. Однако общее их производство до конца года не превысит 2,3 млн доз.