В РФ зарегистрировали вторую вакцину против COVID-19

Владимир Путин напомнил, что научный центр им. Чумакова сейчас занимается разработкой третьего препарата против COVID-19. Скоро состоится ее регистрация.

Российский лидер Владимир Путин 14 октября во время совещания с членами правительства рассказал, что в Российской Федерации была зарегистрирована вторая вакцина против новой коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона". Глава государства отметил, что препарат от COVID-19 был создан научным новосибирским центром "Вектор", пишут "Известия".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что стоимость лекарственных средств, которые используются для лечения коронавируса, уменьшилась почти в два раза.