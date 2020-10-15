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В РФ зарегистрировали вторую вакцину против COVID-19

15.10.2020 09:47
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В РФ зарегистрировали вторую вакцину против COVID-19

Владимир Путин напомнил, что научный центр им. Чумакова сейчас занимается разработкой третьего препарата против COVID-19. Скоро состоится ее регистрация.

Российский лидер Владимир Путин 14 октября во время совещания с членами правительства рассказал, что в Российской Федерации была зарегистрирована вторая вакцина против новой коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона". Глава государства отметил, что препарат от COVID-19 был создан научным новосибирским центром "Вектор", пишут "Известия".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что стоимость лекарственных средств, которые используются для лечения коронавируса, уменьшилась почти в два раза.

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