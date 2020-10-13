Минздрав: коечный фонд под COVID-19 почти полностью заполнен

Заполненность коечного фонда по коронавирусу достигла почти 90%.

Согласно информации Минздрава России, коечный фонд для пациентов с коронавирусом почти полностью заполнен. По словам заместителя главы Минздрава РФ Олега Гриднева, заполненность коечного фонда под коронавирус составляет порядка 90%. Причем 20% пациентов, находящихся на лечении в стационарах, болеют коронавирусной инфекцией в легкой форме и вполне могут проходить лечение в домашних условиях, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что за минувшие сутки медики зафиксировали на территории России 13868 новых случаев заражения коронавирусом.