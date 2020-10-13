Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
13 ОКТ, 20:22 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

13 ОКТ, 20:22 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Минздрав: коечный фонд под COVID-19 почти полностью заполнен

13.10.2020 16:59
Комментарии
Минздрав: коечный фонд под COVID-19 почти полностью заполнен

Заполненность коечного фонда по коронавирусу достигла почти 90%.

Согласно информации Минздрава России, коечный фонд для пациентов с коронавирусом почти полностью заполнен. По словам заместителя главы Минздрава РФ Олега Гриднева, заполненность коечного фонда под коронавирус составляет порядка 90%. Причем 20% пациентов, находящихся на лечении в стационарах, болеют коронавирусной инфекцией в легкой форме и вполне могут проходить лечение в домашних условиях, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что за минувшие сутки медики зафиксировали на территории России 13868 новых случаев заражения коронавирусом.

Комментировать (без регистрации)
Коронавирус может блокировать иммунитет
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Чубайс требует пенсии россиян для своих нанопроектов

Чубайс требует пенсии россиян для своих нанопроектов
Экономика 1

Долларов нет. Российские банки страдают от дефицита валюты

Долларов нет. Российские банки страдают от дефицита валюты
Экономика

Олигархи больше не сбегут на Кипр

Олигархи больше не сбегут на Кипр
Экономика

«Властям придется опять закрывать людей». Россию ждет частичный карантин

«Властям придется опять закрывать людей». Россию ждет частичный карантин
Политика 3

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Платная скоростная трасса Джубга – Сочи будет построена за 2,4 трлн рублей

Платная скоростная трасса Джубга – Сочи будет построена за 2,4 трлн рублей

Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане

Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане

Новости дня

18:23 Лавров: Россия может прекратить диалог с ЕС Лавров: Россия может прекратить диалог с ЕС
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:26 ГД: ультиматум Тихановской является политическим терроризмом ГД: ультиматум Тихановской является политическим терроризмом
16:35 ЦБ планирует внедрить в России цифровой рубль ЦБ планирует внедрить в России цифровой рубль
16:34 Родителям школьников, оказавшихся на карантине, могут назначить пособие Родителям школьников, оказавшихся на карантине, могут назначить пособие
15:43 В России предложили ввести налог на бездетность В России предложили ввести налог на бездетность
14:58 Тихановская предъявила Лукашенко "народный ультиматум" Тихановская предъявила Лукашенко "народный ультиматум"
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14:41 Коронавирус может блокировать иммунитет Коронавирус может блокировать иммунитет

Узнай, страна!

18:10 Платная скоростная трасса Джубга – Сочи будет построена за 2,4 трлн рублей Платная скоростная трасса Джубга – Сочи будет построена за 2,4 трлн рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
17:45 Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане
17:05 Открытие четырех мостов на федеральной трассе «Вилюй» положительно скажется на экономике Якутии Открытие четырех мостов на федеральной трассе «Вилюй» положительно скажется на экономике Якутии
12 ОКТ, 18:44 Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря
12 ОКТ, 12:38 Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино
12 ОКТ, 12:09 В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
09 ОКТ, 17:32 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали земные недра и создавали космическое производство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали земные недра и создавали космическое производство?
09 ОКТ, 16:12 Первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников изготовили новосибирские ученые Первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников изготовили новосибирские ученые
09 ОКТ, 15:50 Уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров открыли на шельфе Ямала Уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров открыли на шельфе Ямала
08 ОКТ, 17:38 Крупнейшую в Крыму больницу за 9 млрд рублей сдали в эксплуатацию Крупнейшую в Крыму больницу за 9 млрд рублей сдали в эксплуатацию
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter