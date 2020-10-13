Коронавирус может блокировать иммунитет

Вирус вызывает появление антител к интерферону - белку, который борется с разными типами вирусов.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что выявили новые исследования коронавируса. По его словам, стало известно, что коронавирус может вызвать появление антител к интерферону, что приводит к блокированию не только вторичного иммунитета к вирусам, но и к "уничтожению" врожденного иммунитета. Согласно исследованиям, антитела к интерферону появляются у 10-15% пациентов, перенесших тяжелую форму коронавируса, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, специалисты Роспотребнадзора обнаружил коронавирус в больницах, магазинах и транспорте.