В России впервые выявили 13868 заболевших COVID-19 за сутки

На сегодняшний день в РФ общее число заболевших коронавирусом составило 1326178 человек.

13 октября в оперштабе по борьбе с распространением инфекции COVID-19 сообщили, что за прошедшие 24 часа российские медики выявили 13868 новых случаев заражения коронавирусом. В штабе уточнили, что наибольшее количество инфицированных было обнаружено в Москве (4618), Санкт-Петербурге (557) и Московской области (420).

Так, на данный момент в России общее число заболевших коронавирусом достигло 1326178 человек, из них 1031785 пациентов выздоровели, 22966 зараженных стали жертвами инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирус в больницах, магазинах и транспорте.