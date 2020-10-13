Семенов: цветение водорослей на Камчатке связано с изменением климата

Александр Семенов считает, что под водой могли остаться мертвые морские животные, тела которых в дальнейшем будут вынесены штормом на берег.

Начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Семенов 13 октября рассказал журналистам, что цветение водорослей, которое могло вызвать многочисленную гибель морских обитателей, связано с глобальным потеплением климата. По его словам, если в этом российском регионе температура воды будет ежегодно повышаться, тогда здесь могут появиться так называемые мертвые зоны, то есть необитаемые из-за застоя воды места, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" писал, что токсичные водоросли могли стать причиной загрязнения воды на Камчатке.