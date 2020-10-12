Страны ЕС согласовали санкции против Лукашенко

Толчком для введения ограничительных мер в отношении белорусского главы стала его инаугурация после президентских выборов.

В понедельник европейский дипломатический источник сообщил агентству ТАСС, что министры иностранных дел Евросоюза приняли решение наложить санкции в отношении действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко. По словам собеседника издания, белорусского президента внесли в санкционный список из-за проведения его инаугурации после выборов главы республики, которые не были независимыми и справедливыми.

Ранее "Капитал страны" писал, что ЕС согласовал продление ограничительных мер против России в связи с делом Сергея и Юлии Скрипалей и распространением химоружия.