В Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально занял пост главы страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально занял должность главы страны. Причем дату церемонии инаугурации Лукашенко и его администрация держали в тайне до самого последнего момента. Официальная церемония вступления Лукашенко в должность президента прошла во Дворце независимости в Минске. Во время инаугурации президент принес присягу народу Белоруссии и получил удостоверение президента страны, пишет РБК.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что если будет такая необходимость, протесты в Белоруссии будут длиться многие годы.